Il ministro per gli Affari Regionali, ospite di "Agenda", spiega che serve da parte di Italia viva "un passo indietro. E io non vedo passi indietro". E aggiunge: "Mai un governo con la destra, questa crisi si può risolvere solo in Parlamento". Poi sui ritardi delle aziende farmaceutiche nella distribuzione dei vaccini: "I richiami saranno garantiti a tutti" ma l'immunità di gregge “slitterà di qualche settimana”

"Noi ci siamo sempre stati, Renzi lo sa. Possiamo confrontarci in qualsiasi momento, il problema è non farlo con un ricatto, questo non è accettabile". A dirlo è il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia che, ospite ad "Agenda" su Sky Tg24, commenta così l’ipotesi di un'apertura al leader di Italia Viva, che poco più di 10 giorni fa ha aperto la crisi di governo (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). “O noi troviamo le ragioni di questa alleanza sociale che abbiamo costruito un anno fa - aggiunge - oppure mi pare evidente che non c'è una strada alternativa al giudizio degli italiani. Non è una minaccia, ma una considerazione”. Poi sui ritardi nella distribuzione dei vaccini anti-Covid da parte delle case farmaceutiche: "Pretendiamo che quei numeri vengano rispettati. Serve uno Stato forte per imporre alle aziende il rispetto delle regole”.