Stallo per Conte nella ricerca di una soluzione alla crisi di governo.. I vertici Dem ribadiscono il no al rientro di Iv nella maggioranza, ma aumentano i parlamentari Pd che non sono disposti a "morire per Conte", mentre questi non è a sua volta disposto alle dimissioni e al reincarico per un Conte ter. Difficile l'arrivo in tempi stretti di nuovi "volenterosi". Uno stallo che potrebbe saltare mercoledì sulla relazione del ministro Bonafede alle Camere, sui cui il governo rischia di essere bocciato, tanto che si ipotizza uno slittamento a giovedì per guadagnare tempo.

