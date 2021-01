Governo: Tofalo (M5s), Conte unico punto equilibrio

"In questo momento di grande difficolta' per il Paese, l'unica certezza su cui hanno potuto contare gli italiani e' un Presidente del Consiglio che, con serieta', disciplina e onore, ha lavorato intensamente in Italia e in Europa nell'interesse esclusivo della Nazione, mettendo sempre al centro il benessere dei cittadini italiani. Ritengo

che il Presidente Giuseppe Conte abbia gia' dato prova di essere la persona giusta per guidare l'Italia fuori dall'emergenza. Per questo motivo dobbiamo lavorare con lui, unico punto di equilibrio, per andare avanti con determinazione". Lo afferma il

sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo (M5s).