Governo: in gruppi M5S Conte punto fermo ma aprire a Iv

"Aprire a Iv e a Matteo Renzi, ma con Conte premier". Nel corso dell'assemblea dei gruppi M5S, secondo diverse fonti che partecipano alla riunione, è questa la linea che sta "nettamente" prevalendo man mano che si succedono gli interventi. Dopo l'introduzione del capo politico M5S Vito Crimi si sono alternati gli interventi dei parlamentari, da Sergio Battelli a Agostino Santillo al viceministro Stefano Buffagni in una riunione definita dal clima sereno. "Non siamo mai stati così uniti", spiega uno dei partecipanti. E, nella crisi, all'unanimità il punto di partenza scelto è quello della permanenza di Giuseppe Conte premier. Ma, allo stesso tempo, secondo le stesse fonti, è emersa anche l'opportunità di tornare a dialogare con Italia Viva. "Partiamo dalla stessa maggioranza", ha spiegato un deputato mentre in diversi, si apprende ancora, hanno sottolineato come anche in Iv ci sia la sensazione che aprire una crisi, da parte di Renzi, sia stato un errore.