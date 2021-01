19/19 ©LaPresse

Del gruppo non fa parte Sandra Lonardo, che da diverse fonti parlamentari era data come certa. "Non avevo rifiutato la proposta in sè, ma poi ho scoperto che il gruppo si sarebbe chiamato Maie-Centro democratico, con una particolare attenzione quindi a una forza politica esistente come quella di Tabacci. Non ho niente contro di lui e il Cd, ma io sono di una componente diversa. A quel punto il progetto non mi convinceva e non ho aderito", ha spiegato