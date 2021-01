Il premier in un post pubblicato sul suo account Facebook ufficiale parla dell'importanza per la Repubblica "di rialzare la testa": "Il Paese richiede prospettiva chiara e maggioranza ampia", ha scritto

"E' il momento che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica. Le mie dimissioni (LE ULTIME NEWS) sono al servizio di questa possibilità: la formazione di un nuovo governo che offra una prospettiva di salvezza nazionale". Così il premier dimissionario Giuseppe Conte su Facebook (LO SPECIALE SULLA CRISI).

Il messaggio di Conte su Fb: "Importante che Repubblica rialzi la pagina"

"L'unica cosa che davvero conta, al di là di chi sarà chiamato a guidare l'Italia, è che la Repubblica possa rialzare la testa. Allora avremo vinto tutti, perché avrà vinto l'Italia. Quanto a me, mi ritroverete sempre, forte e appassionato, a tifare per il nostro Paese", si legge ancora nel post pubblicato sull'account ufficiale. "La settimana scorsa, in Parlamento, il Governo ha ottenuto la fiducia in entrambe le Camere, ottenendo la maggioranza assoluta alla Camera dei Deputati e la maggioranza relativa al Senato. Il Paese, tuttavia, sta attraversando un momento davvero molto difficile. Da ormai un anno stiamo attraversando una fase di vera e propria emergenza. Le diffuse sofferenze dei cittadini, il profondo disagio sociale e le difficolta' economiche richiedono una prospettiva chiara e un governo che abbia una maggioranza più ampia e sicura".