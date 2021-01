Missino agli albori della sua carriera politica, berlusconiano dal 1995, “costruttore” ed europeista per poche ore. Le affinità tra Giuseppe Conte e il senatore Luigi Vitali, 66 anni, per il momento restano solo un paio sulla carta d’identità. Pugliese e avvocato come il premier dimissionario, Vitali dopo aver annunciato ieri sera l’addio a Forza Italia per il sostegno a un governo nuovamente guidato da Conte, stamattina ha fatto dietrofront. Decisivi i colloqui nella notte con il presidente azzurro Silvio Berlusconi e col leader della Lega Matteo Salvini ( CRISI DI GOVERNO, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

Poi le telefonate di Berlusconi e di Salvini e il ripensamento. “Il presidente - spiega Vitali al Corriere - mi ha ricordato il passato insieme: sono iscritto a Forza Italia dal 1995, ho sempre indossato la casacca azzurra. Poi il Cavaliere in un passaggio si è spinto avanti: ‘Hai visto che ho parlato delle larghe intese?’. Questa è la mia ultima legislatura - aggiunge Vitali -. Hanno prevalso gli affetti. D’altro canto cosa sarei andato a fare in un governo presieduto da Giuseppe Conte? Sarei stato solo un mercenario”.

Chi è Luigi Vitali



Nato a Taranto il 2 gennaio 1955, laureato in giurisprudenza, Vitali è un avvocato penalista. Dopo aver mosso i primi passi negli anni Ottanta nel Msi per il quale fu consigliere comunale a Francavilla Fontana (Brindisi), dove tuttora risiede, Vitali è passato a Forza Italia nel 1995. Eletto per la prima volta alle politiche del 1996, è stato deputato per quattro legislature fino al 2013. Durante questi anni ha presentato anche alcuni emendamenti che hanno depenalizzare il falso in bilancio e proposte di legge per introdurre diversi condoni: da quello fiscale “tombale” a quello edilizio. Dal 2004 al 2006, durante i governi Berlusconi II e III, è stato sottosegretario alla Giustizia. Nel marzo 2018 è stato eletto senatore.