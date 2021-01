Mentre le consultazioni al Quirinale sono entrate nel vivo, in un quadro ancora in composizione, una delle maggiori incertezze riguarda in primis la carica di prossimo presidente del Consiglio. Chi sarà il nuovo inquilino di palazzo Chigi? Dall'ipotesi di un nuovo governo guidato dal premier uscente all'eventualità di un esecutivo istituzionale, passando per i nomi di Fico e Di Maio: ecco gli scenari possibili