LO SPECIALE SULLA CRISI DI GOVERNO

"Io condivido e chiedo il mandato sulla proposta a Mattarella di un incarico a Conte per dare vita ad un governo che raccolga il suo appello a un nuovo governo europeista che possa contare su ampia base parlamentare". Nel giorno in cui al Quirinale cominciano le consultazioni (con i presidenti di Camera e Senato, Fico e Casellati, qui il LIVEBLOG), si riunisce la direzione del Partito Democratico. E le parole del segretario Nicola Zingaretti puntano a ottenere un mandato per un reincarico di Giuseppe Conte.