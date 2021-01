15/21 ©Ansa

"Abbiamo come punto di riferimento il premier Conte: per noi è l'unica soluzione per poter continuare ad andare avanti in questa legislatura”, ha detto Ricardo Merlo al termine dell'incontro. "Un reincarico a Conte è necessario. In questa pandemia lui è già 'up to date'", ha aggiunto Gregorio De Falco