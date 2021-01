Orlando: "Serve nuovo patto legislatura, Iv? dia garanzie"

"E' evidente che si può evitare la crisi avendo un numero in più, ma non pensare di governare. Perciò il tema che si porrà un minuto dopo la fiducia, se ci sarà, è consolidare la maggioranza, siglare un nuovo patto di legislatura e lavorare alla ricostruzione di un campo con le forze che hanno dato segnali ma che non si sono ancora sentite di fare questo passo, pur volendo prendere le distanze dalla

destra sovranista". Lo afferma in un'intervista a La Repubblica il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando.