"Bisogna accettare alcuni compromessi, purché in cambio ci sia stabilità. Rincorrere le nuvole di fumo di Italia Viva? Se garantisse stabilità... ma non la garantisce, da qui a 15 giorni siamo da capo. Ancora non abbiamo capito com'e'? Chiediamo di fare brevi lezioni di renzismo. In politica il narcisismo è un bel difetto". Lo ha detto Pier Luigi Bersani intervistato a 'L'ospite', su Sky Tg24. "Una crisi comporta un rallentamento delle cose che bisogna fare. L'origine drammatica di questa vicenda inconcepibile è che c'è chi proroga un'emergenza e poi mette un governo in normale amministrazione, siamo fuori dai balconi", ha aggiunto l'ex segretario del Pd ( CRISI DI GOVERNO, AGGIORNAMENTI ).

"Perché Iv è di sinistra?"

vedi anche

Conte-Renzi, un anno e mezzo di tensioni fino alla crisi di governo

Parlando dell'ipotesi della senatrice dell'Udc Paola Binetti al ministero della famiglia per salvare il governo Conte, Bersani sostiene: "Non è una ipotesi immaginabile. Se guardiamo in faccia la realtà vediamo che Iv nasce da una operazione che non si è presentata agli elettori, come sarebbe questa cosa fra responsabili e costruttori. Non sono di sinistra? Perché Iv è di sinistra?".

"Non sufficiente una maggioranza raccogliticcia"

"Chi ha buon senso ce lo metta - aggiunge Bersani - ma in questa fase non è sufficiente avere una maggioranza di raccogliticcia, ma serve un nuovo patto politico, che possa avere anche una gamba di centro democratico, che faccia un patto per mandare avanti le operazioni".