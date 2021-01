“Se non prende 161 voti, tocca a un governo senza Conte”. Matteo Renzi, in un’intervista a La Stampa, dice di non essere certo che la conta in Senato prevista per la prossima settimana possa salvare il premier in carica grazie anche ai voti dei parlamentari di Italia Viva che potrebbero salutare il partito. “Non ne sarei così sicuro - afferma Renzi -. Forse qualcuno lascerà, ma se fossi nel governo, almeno per scaramanzia, aspetterei martedì per vedere come va a finire” (CRISI DI GOVERNO, AGGIORNAMENTI).