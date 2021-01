Il vicesegretario del Pd: “La questione dei numeri è seria. Si può evitare la crisi avendo un numero in più, ma non pensare di governare. Ora interessa avere un governo in carica, ma certo non hai risolto tutti i problemi” Condividi:

“La prova del nove si realizzerà con il passaggio alle Camere, noi abbiamo segnali di attenzione da molti parlamentari e vediamo se questo consente di mantenere la maggioranza al governo. Vediamo, c'è sempre un poco di tattica psicologica". Lo ha detto il vicesegretario del Pd e deputato Andrea Orlando a “Start” su Sky TG24, parlando della possibilità che al Senato in particolare prenda forma il gruppo dei responsabili per sostenere il governo alle prese con la crisi, dopo le dimissioni delle due ministre di Italia Viva, ultimo atto dello scontro Conte-Renzi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). “Se si manifestasse una disponibilità lo si realizzerà in una cornice politica, ci sarà un'adesione che deriva da una valutazione del quadro politico e europeo. Quali saranno le forme parlamentari esattamente non lo sappiamo”, ha aggiunto Orlando.

"Con un numero in più si evita crisi ma non si governa"

"La questione dei numeri è seria - ha continuato il vicesegretario dem -. Si può evitare la crisi avendo un numero in più, ma non pensare di governare. Ora interessa avere un governo in carica ma certo non hai risolto tutti i problemi ci sarà il problema di dare più solidità e poi ci sono i temi che abbiamo posto: ci sono cose che devono essere modificate".



"Non disponibili a qualsiasi formula per evitare elezioni"

La linea è quella di evitare il voto, ma spiega Orlando "non è che per evitare le elezioni siamo disponibili a qualsiasi formula. Il voto è un'ipotesi molto grave. Non vogliamo le elezioni ma non vogliamo neanche che per evitarle si faccia qualsiasi accrocchio".



“Ricucire con Renzi? Ora non si può”

Una nuova intesa con Renzi? "In politica mai dire mai vale sempre - ha risposto Orlando - ma oggi pensare che con Iv si ricostituisca una maggioranza di governo è abbastanza velleitario e non si può ricucire in cinque minuti. Ci ritroveremmo il continuo tira e molla che ancora stento a capire, la motivazione della crisi".