4/15 ©Getty

Tra gli altri Paesi andati al voto nel corso del 2020, c'è anche Israele in occasione delle parlamentari del 2 marzo. Israele, peraltro, tornerà alle urne anche in questo 2021 dopo lo scioglimento del Parlamento. I cittadini saranno quindi chiamati a votare a marzo per la quarta volta in due anni. Nel 2020 si è votato anche a Singapore (parlamentari, 10 luglio), Sri Lanka (parlamentari 5 agosto), Myanmar (elezioni generali 8 novembre), Giordania (parlamentari, 10 novembre) e diverse nazioni africane tra cui Tanzania, Costa d'Avorio