Delrio: "Non si può ricostruire la stessa coalizione"

"Sono un medico, e so che le ferite profonde necessitano di tempo per guarire. E questa volta Renzi non ha provocato una sbucciatura, ma una ferita sanguinante che ha coinvolto tutto il Paese: non si liquida con un "rimettiamoci a parlare". Non chiudiamo a nessun parlamentare che voglia aderire a questo percorso, ma non si può adesso ricostruire la coalizione a quattro che c'era fino a pochi giorni fa". Lo dice il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, che in un'intervista a 'La Stampa' in vista della fiducia martedì al Senato afferma: "Notiamo che c'è un sussulto di responsabilità da parte di molti per garantire stabilità in un momento cosi' grave per il Paese. Ancora non c'e' alcuna certezza, dobbiamo aspettare questi giorni e raccogliere le disponibilità che si palesano. Ma è solo un primo passo".