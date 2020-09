10/21 ©Getty

L'Arabia Saudita sembrava aver trovato un sovrano illuminato nel principe ereditario Mohammed Bin Salman. Oltre a qualche concessione di facciata, come la possibilità per le donne di ottenere la patente di guida, il Paese è rimasto arretrato dal punto di vista democratico. Lo stesso Bin Salman è sospettato di essere il mandante dell'omicidio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi ed è per questo stato contestato in diverse sue visite ufficiali all'estero (in foto, la contestazione a Tunisi)



