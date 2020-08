Libia, il portavoce di Haftar respinge il cessate il fuoco

Ahmed al Mismari attacca: "È solo marketing mediatico" per gettare "fumo negli occhi". Poi accusa la Turchia: "Si prepara ad attaccare Sirte e Jufra". Il generale non si è ancora pronunciato direttamente

Il generale Haftar per il momento non si è pronunciato

approfondimento

Svolta in Libia, ordinato cessate il fuoco, elezioni a marzo

"È solo marketing mediatico" per gettare "fumo negli occhi", ha dichiarato in una conferenza stampa, riportata da Al Wasat, segnalando che "l'iniziativa è stata scritta in un'altra capitale". Il generale Haftar non si è ancora pronunciato personalmente sugli annunci di cessate il fuoco in Libia del presidente del Gna Sarraj e del presidente del parlamento di Tobruk, Aguila Saleh.