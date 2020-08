Svolta in Libia, ordinato cessate il fuoco, elezioni a marzo

Riprende la produzione e l'esportazione di petrolio

Al Serraj e Saleh hanno concordato inoltre la ripresa della produzione e dell'esportazione del petrolio i cui proventi andranno a un conto esterno della Banca nazionale libica e da cui si attingerà solo dopo un accordo comune. Sarraj ha sottolienato che “i diritti acquisiti del popolo libico non possono essere abbandonati. Dunque bisogna riprendere la produzione e l'esportazione petrolifera, a condizione che i proventi siano depositati in un conto speciale della Noc presso la Libyan Foreign Bank”. Nello stesso contesto, il presidente del Consiglio presidenziale ha annunciato "che sta adottando tutte le misure per sostenere la gestione efficiente e ideale delle risorse petrolifere e ribadisce che la Noc è l'unica ad avere il diritto di supervisionare la messa in sicurezza dei giacimenti e dei terminali petroliferi in tutta la Libia".