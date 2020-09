Iran, giustiziato wrestler Navid Afkari. Mondo dello sport sotto shock

Il giovane è stato impiccato il 12 settembre in una prigione di Shiraz, come confermato dal capo del Dipartimento di giustizia della provincia di Fars, Kazem Mousavi, citato dall'Irna, aggiungendo che i fratelli di Navid, Vahid e Habib, sconteranno rispettivamente 54 e 27 anni di carcere. I tre fratelli avevano denunciato di avere subito torture in carcere. La condanna a morte era stata emessa sulla base di una confessione che poi l’uomo aveva ritrattato perché estorta con la tortura, ha detto il suo legale Hassan Younesi. Nei giorni scorsi una campagna social aveva tentato di mobilitarsi per chiedere la revisione della pena capitale di Navid.

La vicenda di Afkari

Il wrestler è stato impiccato a Shiraz. Proprio lì, il luogo in cui è nato nel sud-ovest della Repubblica islamica, il 2 agosto del 2018 Navid aveva partecipato ad una manifestazione contro il caro-benzina e la repressione politica del governo. Basata sulla legge del 'qisas' ( il principio della 'vendetta'), la condanna a morte era stata emessa in seguito ad una confessione che poi Afkari aveva ritrattato e di presunti video che avrebbero mostrato l'uccisione del funzionario governativo Hassan Turkman da parte del lottatore. Filmati che secondo il suo legale, Hassan Younesi, non esistono. La madre dei tre ragazzi ha denunciato che i fratelli sono stati costretti a testimoniare gli uni contro gli altri. Secondo la legge del taglione, Navid si sarebbe potuto salvare solo se la famiglia del funzionario lo avesse perdonato e gli avesse permesso di risarcirli in termini economici. Ma questo non è avvenuto. A nulla sono valsi i tantissimi appelli arrivati da ogni parte del mondo per salvare la vita al giovane lottatore. Dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che per Navid aveva chiesto la grazia ("la sua unica colpa è aver protestato in strada contro il governo"), alla World Players Association, che aveva chiesto l'espulsione dell'Iran dalle competizioni sportive internazionali nel caso avesse eseguito la condanna.