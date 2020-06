Una legge (poi ritirata) sull’estradizione forzata in Cina e, successivamente, la richiesta di più democrazia avevano innescato, a partire da giugno 2019, un’ondata di manifestazioni di massa in opposizione alle autorità di Pechino. Oggi, a un anno di distanza, le tensioni nell’ex colonia britannica non sembrano affatto essersi placate