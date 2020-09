Israele, Netanyahu: raggiunta pace con Bahrein

Trump twitta: “Svolta storica”

approfondimento

Primo storico volo diretto tra Israele ed Emirati Arabi uniti

Lo aveva anticipa la radio militare israeliana aggiungendo che un annuncio ufficiale in tal senso sarebbe arrivato presto da parte del capo della Casa Bianca. "Un’altra svolta storica oggi! I nostri grandi amici di Israele e del Bahrein hanno concordato un accordo di pace, il secondo Paese arabo a fare pace con Israele in 30 giorni", ha infatti twittato Donald Trump, dopo l'intesa tra Israele e gli Emirati Arabi che sarà firmata il 15 settembre alla Casa Bianca. In realtà i Paesi in questione non erano in guerra con Israele: gli accordi servono per normalizzare le relazioni, a partire da quelle diplomatiche.