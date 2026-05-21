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Difesa Ue e soldati americani

Difesa Ue e truppe Usa, in quali Paesi europei ci sono più soldati americani?

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Ansa e SkyTG24

Gli Stati Uniti si preparano a tagliare: Washington sembra sempre più intenzionata a ridurre le truppe e gli aiuti militari per il Vecchio Continente, limitandosi a fornire assistenza ai soli settori dove l'Europa sembra essere ancora indietro. L'impatto di questa decisione a livello sia di truppe che di armi è stato al centro della puntata del 20 maggio 2026 di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

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