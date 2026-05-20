Pentagono, brigate truppe Usa ridotte da 4 a 3 unità in Europa

ILa decisione, si legge in una nota, "è il risultato di un processo esaustivo e articolato su più livelli, incentrato sul posizionamento delle forze statunitensi in Europa" ascolta articolo

Il Pentagono ha annunciato di aver "ridotto il numero totale di Brigade Combat Teams (Bct) assegnate all'Europa, passando da quattro a tre unità. Ciò riporta i loro livelli in Europa ai valori registrati nel 2021". La decisione, si legge nella nota, "è il risultato di un processo esaustivo e articolato su più livelli, incentrato sul posizionamento delle forze statunitensi in Europa. Ciò comporta un ritardo temporaneo nello schieramento delle forze americane in Polonia, Paese che rappresenta un alleato modello per gli Stati Uniti".

Il Dipartimento della Difesa è in contatto con gli omologhi polacchi Il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, "ha avuto un colloquio, nella giornata odierna, con il vicepremier polacco Kosiniak-Kamysz, il Dipartimento rimarrà in stretto contatto con le controparti polacche man mano che l'analisi procederà, anche al fine di garantire che gli Stati Uniti mantengano una solida presenza militare in Polonia". Varsavia "ha dimostrato di possedere sia la capacità sia la determinazione necessarie per difendersi autonomamente. Gli altri alleati della Nato dovrebbero seguire lo stesso esempio. Il Dipartimento fornirà ulteriori informazioni al momento opportuno e nella sede appropriata", conclude la nota. Vedi anche Usa, Pentagono diffonde documenti su Ufo. Trump: “Divertitevi"