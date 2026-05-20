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Re Carlo III e Camilla in visita nell'Irlanda del Nord. FOTO

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Re Carlo III e la regina Camilla sono a Belfast per una visita a sorpresa. La missione si inserisce nel lungo cammino di riconciliazione intrapreso dalla monarchia britannica in Irlanda del Nord, a quasi trent'anni dallo storico Accordo del Venerdì Santo che ha posto fine alla fase più acuta dei Troubles

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