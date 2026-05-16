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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Vertice Trump-Xi, quali nodi sono stati risolti e quali no

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©IPA/Fotogramma

Petrolio, microchip, Boeing: tra Usa e Cina c'è stato terreno comune su alcuni fronti. Ma su altri, come quello dei dazi, la situazione pare ancora "in alto mare". Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" del 15 maggio

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A woman visits the "Corkscrew Museum" in Barolo, northern Italy, on November 16, 2016. The Museo dei Cavatappi (Corkscrew Museum) offers 500 specimens from the 18th century to today, of various artistic periods, countries, and types. The collection traces the birth and evolution through the centuries of this accessory used to open a bottle of wine. / AFP / MARCO BERTORELLO (Photo credit should read MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images)

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