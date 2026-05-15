Microchip e rapporti Usa-Cina, perché Trump e Xi discutono di Taiwan

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Microchip e rapporti Usa-Cina, perché Trump e Xi hanno discusso di Taiwan

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L’isola, di fatto indipendente ma reclamata da Pechino, è considerata la capitale mondiale per la produzione di microchip. Anche di questo si è discusso nella puntata del 14 maggio di Numeri, approfondimento di Sky TG24

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