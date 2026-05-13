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Perché l’Europa guarda con preoccupazione al summit tra Trump e Xi

Luciana Grosso

Ispi
Donald Trump e Xi Jinping in un incontro del 2025 - Ipa

Il vertice potrebbe ridefinire gli equilibri economici e strategici globali senza coinvolgere il Vecchio Continente, che teme che il deterioramento dei rapporti commerciali tra USA e Cina finisca per scaricarsi sul mercato europeo. Sul piano militare, l’attenzione delle due superpotenze sembra concentrata su Iran e Taiwan più che sull’Ucraina. Intanto torna a circolare l’ipotesi di un nuovo G2 tra Washington e Pechino

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