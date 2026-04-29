Usa, continua la visita di Carlo e Camilla: i sovrani a New York. FOTO

Usa, continua la visita di Carlo e Camilla: i sovrani del Regno Unito a New York. FOTO
La visita di Stato del re e della regina prosegue a New York. Prima tappa il memoriale dell'11 settembre, poi Harlem. Per Camilla una sosta alla sede principale della New York Public Library. Misure di sicurezza rafforzate dopo la sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington
- Una New York blindata ha accolto oggi re Carlo e la regina Camilla: i sovrani del Regno Unito stanno proseguendo la loro visita di Stato negli Usa.
- Il re e la regina, come prima tappa a New York, sono stati al memoriale dell'11 settembre.
- Re Carlo e la regina Camilla sono stati accompagnati nella visita a Ground Zero dall'ex sindaco di New York Michael Bloomberg.
- Presente a Ground Zero, oltre ad alcuni familiari delle vittime dell’attentato, anche l'attuale sindaco di New York Zorhan Mamdani.
- A New York le misure di sicurezza sono state rafforzate dopo la recente sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington.Secondo il Secret Service il piano, preparato da settimane, è stato rivisto negli ultimi giorni e prevede dispositivi multilivello, con il coinvolgimento delle autorità britanniche e delle forze locali, dalla polizia di New York ai vigili del fuoco. Prevede anche chiusure intermittenti delle strade e ritardi al traffico in tutta Manhattan.
- I fiori lasciati da re Carlo e la regina Camilla al memoriale dell'11 settembre.
- Tra le altre tappe per la coppia reale, un incontro con giovani ad Harlem. Per la regina anche una tappa alla sede principale della New York Public Library su Fifth Avenue: Camilla dona un esemplare storico di Ro, il piccolo canguro amico dell'orsetto Pooh, assente dalla collezione di pupazzi in mostra permanente in biblioteca.