Usa, continua la visita di Carlo e Camilla: i sovrani a New York. FOTO

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NEW YORK, NEW YORK - APRIL 29: Michael Bloomberg, King Charles III and Queen Camilla are seen after laying a bouquet of flowers on the edge of one of the memorial’s pool during a ceremony at the National September 11 Memorial on day three of the State Visit of King Charles III and Queen Camilla to the United States of America, on April 29, 2026 in New York City. In his first visit to the U.S. as the British monarch, King Charles III toured the nation's capital where he met with U.S. President Trump at the White House and addressed a joint meeting of Congress before traveling to New York City as part of a multi-day trip to mark the United States of America's 250th anniversary of its independence. (Photo by Samir Hussein/Samir Hussein/WireImage)

Usa, continua la visita di Carlo e Camilla: i sovrani del Regno Unito a New York. FOTO

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La visita di Stato del re e della regina prosegue a New York. Prima tappa il memoriale dell'11 settembre, poi Harlem. Per Camilla una sosta alla sede principale della New York Public Library. Misure di sicurezza rafforzate dopo la sparatoria alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington

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