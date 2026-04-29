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Re Carlo e Camilla negli Usa, il gala alla Casa Bianca con Trump e Melania. FOTO

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Il presidente americano e la First lady hanno ospitato i sovrani britannici per la cena di Stato. Il menù a base di pesce e verdure è stato scelto da Melania che, per l’occasione, ha indossato un abito Dior mentre Camilla ha sfoggiato una collana appartenuta alle regine precedenti. Trump ha fatto un brindisi “al grande uomo”, in onore del re inglese. Carlo ha donato la campana di un sottomarino britannico della seconda guerra mondiale e ha ironizzato: "Se mai avesse bisogno di contattarci... non esiti a suonare"

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