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Casa Bianca, cena di Stato tra Trump e re Carlo

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Cena di Stato alla Casa Bianca tra Donald Trump e re Carlo, nel pieno delle tensioni tra Stati Uniti e Regno Unito sulla guerra con l’Iran. I due leader hanno ribadito l’importanza dell’alleanza, mentre Trump ha sostenuto che il sovrano condivida la sua posizione sul nucleare iraniano.

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