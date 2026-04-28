Gaffe di Camilla in Usa, non aspetta l’inno e Carlo la richiama. VIDEO

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Reali inglesi in Usa, gaffe di Camilla che non aspetta l’inno e Carlo la richiama. VIDEO

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Il re e la regina d’Inghilterra sono a Washington per una visita di Stato di quattro giorni. I primi impegni, tra cui il tè alla Casa Bianca e il garden party all’ambasciata britannica, sono andati come da programma. L’unica piccola sbavatura è arrivata da Camilla che, scesa dall’aereo, è andata verso l’auto senza attendere l’esecuzione degli inni nazionali

Re Carlo e la regina Camilla sono arrivati ieri a Washington per una visita di Stato di quattro giorni negli Usa (LE FOTO). I sovrani britannici sono atterrati alla base militare Andrews, nel Maryland, dove sono tenuti gli aerei presidenziali. Ad accoglierli c’erano l'ambasciatore britannico negli Stati Uniti, sir Christian Turner, e Monica Crowley, capo del cerimoniale della Casa Bianca. Le visite di Stato seguono sempre lunghi e complicati cerimoniali e sbagliare è facile: a commettere un lieve errore, in questo caso, è la regina Camilla che si è resa protagonista di una piccola gaffe. Dopo essere scesa dall’aereo, la consorte del sovrano, non accorgendosi che Crowley e il marito si erano fermati alla fine del tappeto rosso, si è diretta verso l’auto senza aspettare che venissero eseguiti gli inni nazionali. Camilla ha potuto compiere solo pochi passi prima che Carlo la richiamasse facendola tornare indietro. La banda ha poi suonato l’inno britannico e quello americano e, alla fine, i monarchi sono saliti sull’auto che li ha condotti alla Casa Bianca.

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