Città del Messico, verso record mondiale per l'onda umana

Sabato 6 giugno centinaia di persone hanno invaso uno dei viali urbani più famosi al mondo nel tentativo di battere il Guinness World Record per la più grande “onda messicana” — ovviamente nel Paese che ha dato il nome a questo amato rituale da stadio
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