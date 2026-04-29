Re Carlo dona a Trump campana di un sommergibile

Durante la cena di Stato alla Casa Bianca, re Carlo ha regalato a Donald Trump la campana di un sommergibile britannico della Seconda guerra mondiale. Il gesto è stato presentato come simbolo dell’alleanza storica tra i due Paesi.
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