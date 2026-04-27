Re Carlo III da Trump, 9 momenti memorabili delle visite reali ai presidenti Usa. FOTO
La visita di Stato di Re Carlo III e della Regina Camilla negli Stati Uniti cade in un momento di tensione nei rapporti tra Washington e Londra, dopo i ripetuti attacchi del presidente Usa Donald Trump al governo Starmer per il rifiuto a sostenere la guerra in Iran. Da quasi un secolo i viaggi dei monarchi in America rivestono un significato forte nelle relazioni politiche e culturali tra le due sponde dell'Atlantico
- La visita ufficiale del Re britannico Carlo III e della Regina Camilla negli Stati Uniti per il 250esimo anniversario dall'indipendenza avviene in un momento di tensione tra i due alleati, divisi dall'approccio alla guerra in Iran e dai rapporti con la Nato. Dopo la visita ufficiale, lo scorso settembre a Londra, a fare gli onori di casa saranno il presidente Donald Trump e la first lady Melania. Ecco alcuni momenti salienti delle precedenti visite dei reali inglesi negli Usa.
- Nel giugno 1939 Giorgio VI è il primo sovrano britannico a mettere piede negli Stati Uniti. La visita, poche settimane prima dell'invasione della Polonia da parte della Germania di Adolf Hitler e lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, rinsalda l'asse contro il nazifascismo. Non mancano momenti leggeri come quando il Re e la consorte Elisabetta (la futura Regina Madre) gustano hot dog nel picnic offerto dal presidente Franklin Delano Roosvelt e dalla moglie Eleanor nella tenuta estiva di Hyde Park, New York.
- Nell'ottobre 1951 la principessa Elisabetta, all'epoca venticinquenne, visita per la prima volta gli Stati Uniti insieme al marito Filippo dopo un viaggio in Canada, Paese del Commonwealth. Harry Truman rimane colpito dal "futuro volto" della monarchia. "Mia figlia Margaret mi dice che chiunque vi incontri se ne innamora immediatamente", afferma l'allora presidente americano, ignaro che di lì a pochi mesi la principessa succederà al padre Giorgio VI sul trono.
- Sei anni più tardi, nell'ottobre 1957, Elisabetta torna a Washington questa volta in veste di regina del Regno Unito. Il viaggio in America contribuisce a riavvicinare Londra all'alleato dopo la crisi di Suez l'anno prima. I reali inglesi alloggiano alla Casa Bianca ospiti di Dwight Eisenhower e della moglie Mamie. Il presidente "scopre" la passione per gli scones (paninetti dolci) tanto da indurre la regina a inviargli la ricetta.
- Non solo sovrani. Il legame tra Buckingham Palace e Casa Bianca è rinsaldato dalle visite anche di altri esponenti della famiglia reale. Nel novembre 1965 Margaret, sorella della regina, intraprende un tour degli Stati Uniti insieme al marito, Lord Snowdon. La principessa è l'ospite d'onore alla cena di gala offerta dal presidente Lyndon Johnson e dalla moglie, Lady Bird. In un momento di crisi economica per il Regno Unito il viaggio si rivela un successo inaspettato ma attrae critiche in patria per i costi eccessivi.
- Nell'estate 1970 Carlo, da un anno nominato Principe del Galles, intaprende un viaggio non ufficiale negli Stati Uniti insieme alla sorella Anna. Le cronache di quel periodo raccontano di una "cotta" di Tricia Nixon, figlia del presidente Richard Nixon, per l'erede al trono britannico.
- La seconda visita di Elisabetta in Usa, nel luglio 1976, ha un valore storico. La regina partecipa alle celebrazioni per il 200esimo anniversario dell'indipendenza americana dal Regno Unito. Il presidente Gerald Ford ringrazia pubblicamente la sovrana per la visita ritenuta "quanto mai opportuna" e per la partecipazione alla "grande riaffermazione dell'orgoglio americano".
- Nelle visite dei sovrani britannici non mancano poi momenti informali. Nel marzo 1983 Elisabetta e Filippo volano in California accolti da Ronald Reagan e dalla first lady Nancy nella loro residenza a Santa Barbara. In quell'occasione la regina ringrazia l'alleato per il sostegno ricevuto durante la guerra delle Falkland contro l'Argentina. Nonostante il clima insolitamente nebbioso, la sovrana gusta in quell'occasione piatti tex-mex e condivide con Reagan la passione per l'equitazione.
- Nel novembre 1985 Ronald Reagan accoglie alla Casa Bianca il principe Carlo e la Principessa del Galles, Diana. Lady D è la protagonista indiscussa della visita che segna per lei un successo d'immagine in una fase in cui iniziano a circolare voci su una presunta crisi di coppia. Tra le immagini più iconiche spicca lo scatto del fotografo Pete Souza che ritrae la principessa scatenarsi in pista con l'attore John Travolta sulle note della colonna sonora di Saturday Night Fever.
- Nel maggio 1991 la storia delle visite dei reali britannici in America si arrichisce di un altro capitolo. Elisabetta è la prima monarca a rivolgersi davanti al Congresso Usa su richiesta del presidente George H.W. Bush. L'entrata della sovrana nel Campidoglio di Washington è accolta da un'ovazione di deputati e senatori. In quell'occasione, la regina ringrazia l'alleato per la leadership mostrata durante la Guerra del Golfo, mettendo al contempo in guardia contro un eccessivo ricorso alla forza militare.