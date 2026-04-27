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Re Carlo III da Trump, 9 momenti memorabili delle visite reali ai presidenti Usa. FOTO

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La visita di Stato di Re Carlo III e della Regina Camilla negli Stati Uniti cade in un momento di tensione nei rapporti tra Washington e Londra, dopo i ripetuti attacchi del presidente Usa Donald Trump al governo Starmer per il rifiuto a sostenere la guerra in Iran. Da quasi un secolo i viaggi dei monarchi in America rivestono un significato forte nelle relazioni politiche e culturali tra le due sponde dell'Atlantico

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