La visita di Stato di Re Carlo III e della Regina Camilla negli Stati Uniti cade in un momento di tensione nei rapporti tra Washington e Londra, dopo i ripetuti attacchi del presidente Usa Donald Trump al governo Starmer per il rifiuto a sostenere la guerra in Iran. Da quasi un secolo i viaggi dei monarchi in America rivestono un significato forte nelle relazioni politiche e culturali tra le due sponde dell'Atlantico