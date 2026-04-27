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Londra, protesta contro la visita di Re Carlo negli Usa

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Due persone con maschere giganti di Donald Trump e Re Carlo hanno protestato davanti a Buckingham Palace. Gli attivisti si sono presentati davanti ai cancelli con un finto missile in cartone per contestare l'uso delle basi militari britanniche da parte degli Stati Uniti. L’azione punta il dito proprio contro il sostegno di Londra alle recenti operazioni belliche statunitensi contro l’Iran.

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