Usa, Carlo III e Camilla oggi a Washington: il programma della visita

Re Carlo III e la regina Camilla iniziano oggi a Washington una visita di Stato. Il viaggio dei reali inglesi avviene all'indomani dell'attacco durante il gala dedicato ai corrispondenti della Casa Bianca, a cui era presente anche il presidente Donald Trump, dove un uomo di 31 anni ha aperto il fuoco sugli agenti ferendone uno . A seguito della sparatoria, che aveva subito sollevato discussioni sul tema della sicurezza, Buckingham Palace ha poi assicurato che il viaggio dei sovrani inglesi "si svolgerà come previsto". La visita durerà tre giorni, dal 27 al 30 aprile, con l'obiettivo di onorare lo storico rapporto tra Gran Bretagna e Stati Uniti e il 250° anniversario dell'indipendenza americana.

La visita di Carlo e Camilla negli Usa

Donald Trump ha espresso apprezzamento per il sovrano britannico, definendolo "un uomo straordinario" e "molto coraggioso". Dal canto suo, Carlo III si è detto "molto sollevato" per il fatto che il presidente sia rimasto illeso a seguito dell'attacco. Il programma prevede, per il 27 aprile, un incontro informale alla Casa Bianca con tè e una visita agli alveari. Nella giornata di martedì 28 aprile si terrà la cerimonia militare, i colloqui nello Studio Ovale e un evento dedicato a istruzione e intelligenza artificiale con la first lady Melania Trump. Sempre martedì, Carlo III dovrebbe intervenire al Congresso con un discorso volto a valorizzare la relazione transatlantica: sarà il primo sovrano britannico a farlo dal 1991, quando fu Elisabetta a parlare nel tempio della politica americana. In serata è previsto un ricevimento alla Casa Bianca in formato ridotto, senza il tradizionale padiglione esterno.

Le altre tappe del viaggio

Dopo una tappa a New York e una visita al memoriale dell'11 settembre, il viaggio dei reali inglesi si concluderà giovedì 29 aprile con il ritorno nell'area di Washington per una visita al cimitero nazionale di Arlington e la partecipazione a un evento pubblico in Virginia, prima di un ultimo incontro con i Trump e del rientro nel Regno Unito. Il viaggio di Re Carlo e della regina Camilla ha anche un obiettivo politico implicito: rafforzare la "relazione speciale" tra Londra e Washington, messa sotto pressione dalle divergenze sulla guerra in Iran e dalle recenti critiche di Trump al governo britannico guidato da Keir Starmer.

Trump: “Un viaggio fantastico”

Il presidente americano, da tempo affascinato dalla monarchia britannica, ha definito il viaggio "fantastico", ribadendo il proprio rispetto per il sovrano. Sul piano interno, Carlo III dovrà invece evitare che la visita alimenti polemiche nel Regno Unito, dove una parte dell'opinione pubblica lo considera troppo “accomodante” verso Trump.