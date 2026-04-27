Gli spari, la fuga, l'aggressore: cosa sappiamo dell’attentato a Trump

La speranza di riprendere l’evento però dura poco: alle 21.41 il presidente Trump ha annunciato di non poter tornare alla cena e che avrebbe tenuto una conferenza stampa nell'arco di poco tempo alla Casa Bianca. Alle 22.35, lo stesso tycoon ha pubblicato la foto dell'uomo che ha sparato, pochi minuti prima di parlare nella sala stampa della sede del governo: secondo quanto ha riferito, l'aggressore sarebbe "un lupo solitario" che "voleva uccidere". Ha detto che aveva con sé diverse armi e che ha assaltato un posto di blocco della sicurezza prima di essere arrestato. Aveva un fucile a canna liscia, una pistola e alcuni coltelli.