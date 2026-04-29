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Trump e Re Carlo III sono parenti, ecco chi è l'antenato in comune

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Il presidente Usa e il monarca britannico sarebbero cugini alla lontana. Lo confermerebbero il biografo del sovrano e un’inchiesta del “Daily Mail” secondo la quale i due avrebbero in comune una parentela con un pronipote di re Giacomo II di Scozia

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Donald Trump e Re Carlo III cugini alla lontana. Possibile, secondo il Daily Mail. Il quotidiano britannico analizza l'albero genealogico dei due leader. E così il viaggio del sovrano negli Stati Uniti e l'incontro col presidente americano alla Casa Bianca diventa gossip. 

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Cugini alla lontana

Secondo il Daily Mail quindi il presidente Donald Trump e il Re Carlo III d’Inghilterra potrebbero essere parenti, anche se alla lontana. Immediato il commento di uno dei diretti interessati.  "Wow, è splendido. Ho sempre sognato di vivere a Buckingham Palace!!!", scrive Trump sul social Truth, mostrando l'intenzione di discutere il tema con l'illustre ospite reale. 

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L'antenato in comune

L'anello di congiunzione sarebbe il terzo conte di Lennox, pronipote di re Giacomo II di Scozia, che ha regnato tra il 1430 e il 1460. Il presidente degli Stati Uniti, in sostanza, sarebbe un cugino di quindicesimo grado di Re Carlo, secondo il Daily Mail. Robert Barrett, esperto nel settore, avrebbe studiato numerosi documenti fondiari, registri parrocchiali e atti nobiliari scozzesi per ricostruire il legame tra Trump e i Windsor. 

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