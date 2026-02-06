Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha rivolto agli Stati Uniti un appello al ''rispetto reciproco'' in vista dei colloqui sul programma nucleare di Teheran che si svolgono oggi in Oman. "L'Iran affronta la diplomazia con gli occhi aperti e un ricordo saldo dell'anno appena trascorso. Ci impegniamo in buona fede e rimaniamo fermi sui nostri diritti", ha scritto Abbas Araghchi su X.

"Gli impegni devono essere onorati. Parità di diritti, rispetto reciproco e interessi comuni non sono retorica: sono un obbligo e i pilastri di un accordo duraturo", ha sottolineato.