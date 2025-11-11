Mosca accusa Kiev: voleva dirottare Mig russo per falso attacco a Nato

I ministri degli Esteri del G7 si riuniscono in Canada, con l'Ucraina al centro dell'agenda e l'obiettivo di mostrare unità di fronte all'intransigenza russa, mentre i negoziati di pace restano bloccati. L'incontro, che si svolge nella regione delle cascate del Niagara, è il secondo vertice dell'anno per i capi della diplomazia di Germania, Regno Unito, Canada, Francia, Italia, Giappone e Stati Uniti. A partecipare come invitati anche i rappresentanti di Sudafrica, Australia, Brasile, India, Messico, Corea del Sud e Arabia Saudita. "Per il Canada è importante promuovere anche un dialogo multilaterale, soprattutto in un momento cosi' volatile e complesso", ha dichiarato alla AFP la ministra degli Esteri Anita Anand, padrona di casa del vertice. Anand ha detto di sperare nella pubblicazione di un comunicato congiunto finale, ma ha evitato di promettere progressi concreti sul dossier ucraino.