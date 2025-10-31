Usa, Trump ordina la ripresa dei test nucleari: cosa può succedere ora

Trump ha sottolineato l’importanza di questi test visti i recenti esperimenti nucleari condotti dagli altri Paesi. “A causa dell'enorme potere distruttivo” delle loro armi, “non ho altra scelta” che riprendere i test, ha affermato il presidente americano. “Gli Stati Uniti possiedono più armi nucleari di qualsiasi altro Paese. Tale obiettivo è stato raggiunto, incluso un completo ammodernamento e rinnovamento delle armi esistenti, durante il mio primo mandato", ha detto Trump. "La Russia è seconda e la Cina è terza, a distanza, ma sarà come noi entro 5 anni”, ha poi confessato. Per Washington, dunque, non esiste solo un pericolo russo, ma anche cinese. Pechino ha infatti aumentato negli ultimi anni il suo arsenale atomico: stando al Pentagono, entro il 2035 - cioè da qui ai prossimi 10 anni - il Paese guidato da Xi Jinping potrebbe arrivare a possedere 1.500 testate nucleari.

Per approfondire: Dai missili ai sottomarini: le armi più sofisticate dell'arsenale di Putin