Trump-Xi in Corea del Sud: ecco i principali vertici tra i due leader

Non è ancora chiaro quali saranno i temi all’ordine del giorno. Ieri, mentre si trovava a bordo dell’Air Force One diretto in Corea del Sud, Donald Trump ha detto di credere che "molte questioni" saranno risolte durante il vertice. "Penso che avremo un ottimo incontro e molte questioni saranno risolte". Tuttavia, il presidente Usa ha sottolineato di "non essere sicuro" di discutere la delicata questione di Taiwan con il suo omologo cinese. "Non so se ne parleremo, non ne sono sicuro. Non c'è molto da chiedere: Taiwan è Taiwan", ha detto ai giornalisti. Un accenno da Trump anche sulla questione dei dazi doganali sulla Cina legati al traffico di fentanyl. "Penso che li ridurrò perché credo che ci aiuteranno con il problema del fentanyl", ha spiegato. "La Cina collaborerà con le forze dell'ordine statunitensi" riguardo alla droga sintetica che ha ucciso migliaia di persone negli Usa.