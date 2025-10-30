Trump-Xi in Corea del Sud: ecco i principali vertici tra i due leader

Trump-Xi Jinping in Corea del Sud: quali sono stati i principali vertici tra i due leaderMondo
Introduzione
L’appuntamento odierno tra il presidente statunitense e l’omologo cinese è a Busan, grande città portuale sudcoreana, teatro del vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). I due leader si incontrano a margine dell'evento "per colloqui approfonditi su questioni importanti", come dichiarato da un portavoce del ministero degli Esteri cinese. Si tratta del primo incontro ufficiale tra Trump e Xi durante il secondo mandato alla Casa Bianca del tycoon. Da Mar-a-lago a Osaka, ecco tutti i vertici avvenuti in passato tra i due.
Quello che devi sapere
Il vertice di Busan
La città portuale della Corea del Sud Busan è il teatro del vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). Con l’occasione, Donald Trump e Xi Jinping hanno concordato un incontro a margine “per colloqui approfonditi su questioni importanti", come ha fatto sapere un portavoce del ministero degli Esteri cinese. Le relazioni tra i due leader sono state complesse fin dall’inizio del nuovo mandato di Trump alla Casa Bianca che ha visto l’intensificazione della guerra commerciale tra i due Paesi. Una situazione che aveva già caratterizzato anche il primo mandato del presidente repubblicano, tra il 2017 e il 2021. Quello di oggi, 30 ottobre, a Busan è il primo incontro ufficiale tra i due leader dall’inizio del secondo mandato di Trump.
I temi
Non è ancora chiaro quali saranno i temi all’ordine del giorno. Ieri, mentre si trovava a bordo dell’Air Force One diretto in Corea del Sud, Donald Trump ha detto di credere che "molte questioni" saranno risolte durante il vertice. "Penso che avremo un ottimo incontro e molte questioni saranno risolte". Tuttavia, il presidente Usa ha sottolineato di "non essere sicuro" di discutere la delicata questione di Taiwan con il suo omologo cinese. "Non so se ne parleremo, non ne sono sicuro. Non c'è molto da chiedere: Taiwan è Taiwan", ha detto ai giornalisti. Un accenno da Trump anche sulla questione dei dazi doganali sulla Cina legati al traffico di fentanyl. "Penso che li ridurrò perché credo che ci aiuteranno con il problema del fentanyl", ha spiegato. "La Cina collaborerà con le forze dell'ordine statunitensi" riguardo alla droga sintetica che ha ucciso migliaia di persone negli Usa.
Mar-a-lago, aprile 2017
Gli altri vertici ufficiali tra i due leader risalgono al periodo 2017-2021, ovvero durante il primo mandato di Trump alla Casa Bianca. Il primo faccia a faccia avvenne a Mar-a-lago, in Florida, il 6-7 aprile 2017. Un incontro “cordiale”, come fu definito ai tempi, focalizzato principalmente su temi chiave come il commercio bilaterale e la questione nordcoreana. Il vertice segnò il principio di un periodo di buoni rapporti tra i due, con il presidente Usa che parlò di "enormi progressi" nelle relazioni bilaterali e con l’omologo cinese che confermò una comprensione più approfondita e una maggiore fiducia.
Pechino, novembre 2017
Sull’onda dei migliorati rapporti tra i due leader, dall’8 al 10 novembre dello stesso anno Donald Trump si recò in visita a Pechino, accolto con tutti gli onori del caso dal presidente Xi Jinping. In quell’occasione il presidente americano partecipò a una serie di colloqui volti a rafforzare la cooperazione economica e a ridurre il disavanzo commerciale tra i due Paesi. Al presidente Usa in quei giorni fu inoltre concesso un onore mai riservato prima a nessun presidente statunitense, ovvero una cena ufficiale all'interno della Città Proibita.
Osaka, giugno 2019
Un altro momento cruciale fu il vertice del G20 di Osaka, in Giappone, nel giugno 2019. Qui Trump e Xi si incontrarono a margine dei lavori per discutere della guerra commerciale in corso, delle restrizioni su Huawei e delle tensioni in campo tecnologico.
Cambio di amministrazione Usa
I vertici ufficiali tra i due leader si sono poi interrotti a causa del cambio di amministrazione negli Usa, con il democratico Joe Biden che è stato alla Casa Bianca dal 2021 al 2025.
Il ritorno di Trump
I rapporti ufficiali tra i due sono ricominciati già prima del ritorno ufficiale di Trump alla Casa Bianca. Era infatti il 17 gennaio, tre giorni prima dell'insediamento, quando i due leader si sono sentiti telefonicamente, affrontando temi come il fentanyl, TikTok e la necessità di rilanciare il dialogo economico. Il primo colloquio ufficiale del secondo mandato Trump è stato il 5 giugno, con una telefonata di circa 90 minuti. Al centro della conversazione: dazi, terre rare e la questione di Taiwan.