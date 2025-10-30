Russia, Putin presenta il missile Poseidon: cos'è e come funziona

Il presidente russo Putin, citato da Interfax, ha dichiarato che "non esiste al mondo niente di paragonabile" al Poseidon "in termini di velocità e profondità" e che "non c'è modo di intercettarlo". Le sue dichiarazioni non sono tuttavia verificabili. "Per la prima volta siamo riusciti non solo a lanciarlo da un sottomarino utilizzando il suo motore di spinta, ma anche ad avviare il reattore nucleare con cui l'apparato ha viaggiato per un certo periodo di tempo", ha spiegato il capo del Cremlino, che ha definito il test "un enorme successo".

