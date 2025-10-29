Attacchi di Israele su Gaza, decine di morti. Trump: "Tregua regge"

Offerte Sky
Gaza, attacchi di Israele nella Striscia: decine di morti. Trump: "Tregua reggerà". LIVE

live Mondo
©Getty

Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare "raid massicci" sulla Striscia accusando Hamas di violazione delle intese dopo che i miliziani lunedì hanno consegnato i resti di un ostaggio il cui corpo era stato già recuperato in precedenza. La Protezione civile nella Striscia di Gaza ha dichiarato che diverse persone sono state uccise negli attacchi israeliani sul territorio palestinese. Il presidente Usa: "La tregua reggerà"

Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare "raid massicci" sulla Striscia accusando Hamas di violazione delle intese dopo che i miliziani lunedì hanno consegnato i resti di un ostaggio il cui corpo era stato già recuperato in precedenza. La Protezione civile nella Striscia di Gaza ha dichiarato che diverse persone sono state uccise negli attacchi israeliani sul territorio palestinese. Il vicepresidente Usa Vance parla di "scaramucce": "La pace resisterà".

Wafa: 63 i palestinesi uccisi in attacchi israeliani, 24 bambini

Fonti mediche negli ospedali della Striscia di Gaza hanno reso noto questa mattina che 63 palestinesi, tra cui 24 bambini, sono stati uccisi in una serie di attacchi aerei israeliani in corso contro case e tende di sfollati in varie parti della Striscia. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Ieri sera, fonti mediche hanno annunciato che il bilancio delle vittime dell'aggressione israeliana alla Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 è salito a 68.531, la maggior parte dei quali bambini e donne, oltre a 170.402 feriti. Diverse vittime rimangono intrappolate sotto le macerie, con notevoli difficoltà per i soccorritori e le ambulanze nel raggiungerle.

Trump: nulla metterà a repentaglio il cessate il fuoco a Gaza

Israele: un soldato ucciso ieri da Hamas nella Striscia

Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che un riservista è stato ucciso ieri pomeriggio in "un attacco condotto da terroristi palestinesi" contro le truppedi stanza nell'area di Rafah, nel sud Striscia di Gaza. Lo riportano i media dello Stato ebraico. 

Fonti Gaza: bilancio dei nuovi raid israeliani salito a 65 morti

E' salito ad almeno 65 morti il bilancio dei bombardamenti israeliani ripresi ieri sulla Striscia di Gaza, secondo fonti mediche locali citate dai media arabi:

Trump: il cessate il fuoco a Gaza non è a rischio

Il presidente degli Stati UnitiDonald Trump ha affermato che "nulla" metterà a repentaglio ilcessate il fuoco a Gaza, ma ha aggiunto che Israele "dovrebbereagire" se i suoi soldati venissero uccisi. La protezionecivile di Gaza ha dichiarato che Israele ha effettuato attacchiaerei ieri nonostante il cessate il fuoco in corso, dopo chel'esercito israeliano ha accusato Hamas di aver attaccato le suetruppe e violato la tregua mediata dagli Stati Uniti. "Hannoucciso un soldato israeliano. Quindi gli israeliani hannoreagito. E dovevano reagire", ha detto Trump ai giornalistisull'Air Force One. 

