Attacchi di Israele su Gaza, decine di morti. Trump: "Tregua regge"

Il presidente degli Stati UnitiDonald Trump ha affermato che "nulla" metterà a repentaglio ilcessate il fuoco a Gaza, ma ha aggiunto che Israele "dovrebbereagire" se i suoi soldati venissero uccisi. La protezionecivile di Gaza ha dichiarato che Israele ha effettuato attacchiaerei ieri nonostante il cessate il fuoco in corso, dopo chel'esercito israeliano ha accusato Hamas di aver attaccato le suetruppe e violato la tregua mediata dagli Stati Uniti. "Hannoucciso un soldato israeliano. Quindi gli israeliani hannoreagito. E dovevano reagire", ha detto Trump ai giornalistisull'Air Force One.