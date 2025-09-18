Francia, scioperi e cortei contro la Manovra: trasporti in tilt. FOTO

Giornata di manifestazioni nel Paese, dove sono attesi 900mila manifestanti. Tensione a Parigi per il grande corteo che parte dalla Bastiglia: il prefetto Laurent Nunez ha invitato i commercianti a chiudere i negozi e a proteggere le vetrine. Tutte le banche, le agenzie di assicurazioni e i negozi di cellulari ed elettronica sono blindati da protezioni