Francia, scioperi e cortei contro la Manovra: trasporti in tilt. FOTO

Francia, scioperi e cortei contro la Manovra. Licei chiusi e trasporti in tilt. FOTO
Giornata di manifestazioni nel Paese, dove sono attesi 900mila manifestanti. Tensione a Parigi per il grande corteo che parte dalla Bastiglia: il prefetto Laurent Nunez ha invitato i commercianti a chiudere i negozi e a proteggere le vetrine. Tutte le banche, le agenzie di assicurazioni e i negozi di cellulari ed elettronica sono blindati da protezioni
- Giornata di scioperi, blocchi e manifestazioni in Francia contro la Manovra finanziaria 2026. Sono già decine le persone fermate in tutto il Paese, con la protesta che ha già impattato su scuole e trasporti mentre si attendono cortei in molte città nel pomeriggio
- In totale, sono attesi 900.000 manifestanti in tutto il Paese, un numero largamente superiore ai 190.000 di una settimana fa per la manifestazione "Bloquons tout". Al liceo Maurice-Ravel nel 20/o arrondissement di Parigi circa 300 studenti hanno invitato a "bloccare le scuole contro l'austerità". Nelle scuole, il sindacato Snes-Fsu annuncia che "il 45% del personale delle medie e dei licei è in sciopero"
- A Marsiglia, piccoli gruppi di manifestanti che hanno tentato fin dal primo mattino di riunirsi sono stati dispersi dalla polizia che ha già fatto uso di lacrimogeni nel quartiere della Joliette, vicino al porto
- Nei trasporti pubblici, la situazione è quella prevista, con la maggior parte delle metropolitane e dei treni regionali che circoleranno soltanto nelle ore di punta. Il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, ha parlato "blocchi stradali sgomberati" nella regione di Parigi
- Nella capitale c’è tensione per il corteo più importante dei 250 dichiarati oggi in tutta la Francia. Il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, ha parlato a più riprese nei giorni scorsi della presenza di "centinaia di elementi radicali" nelle manifestazioni, soprattutto quella della capitale
- I manifestanti si raduneranno alle 14 alla Bastiglia, piazza simbolo dei raduni di protesta. Poi, attraverso il Boulevard Beaumarchais, il corteo raggiungerà République. Ed è proprio su questo tratto che si rischiano incidenti, tanto che il prefetto Laurent Nunez ha invitato i commercianti a chiudere i negozi e a proteggere le vetrine
- Tutte le banche, le agenzie di assicurazioni e i negozi di cellulari ed elettronica sono blindati da protezioni installate già ieri in giornata a prova di "casseur". Chiusi da speciali congegni in metallo gli sportelli dei Bancomat
- La polizia è già presente da questa mattina sul percorso della manifestazione, che dopo Place de la République continuerà in direzione di Nation. Ci saranno anche i "Centaure", i blindati "polivalenti" che per il momento hanno fatto la loro apparizione soltanto a Montpellier, nel sud, ma il cui dispiegamento, insieme a quello dei droni di sorveglianza, è stato annunciato dal ministro Retailleau
- La segretaria generale della Cfdt, uno dei principali sindacati di Francia, ritiene "profondamente ingiuste" le ipotesi evocate dal governo dimissionario francese per ridurre il deficit e invoca una manovra finanziaria "più equa" per il 2026. Intervistata da BFMTV, Marylise Léon avverte che "non possiamo consentire che alcuni si esonerino totalmente dagli sforzi, in particolare, tra le grandi aziende che godono di oltre 200 miliardi di aiuti pubblici"
- Favorevole alla cosiddetta tassa Zucman sui più ricchi, Léon insiste che "quando si dice che bisogna fare degli sforzi questo deve riguardare tutti". "Vogliamo una finanziaria di giustizia, vogliamo che lo sforzo venga ripartito in modo equo - ha sottolineato - il mondo del lavoro non può essere l'unico contributore"