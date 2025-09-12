Fitch taglia il rating della Francia da AA- ad A+. L'outlook è stabile

L'agenzia di rating ha criticato il Paese per la persistente instabilità politica e le incertezze di bilancio che ostacolano il risanamento delle sue finanze pubbliche, gravemente compromesse. Il governo di Parigi 'prende atto. In corso consultazioni di Lecornu per risanare finanze pubbliche'

Fitch ha tagliato il rating della Francia ad 'A+' da 'AA-'. L'outlook è stabile. L'agenzia internazionale sottolinea che a pesare è la "persistente instabilità politica" del Paese e "le incertezze che ostacolano il risanamento dei suoi conti pubblici fortemente deteriorati". Nella nota diffusa, Fitch spiega che "la caduta del governo durante un voto di fiducia illustra la frammentazione e la crescente polarizzazione della politica interna". Il comunicato prosegue: "Questa instabilità indebolisce la capacità del sistema politico di attuare un significativo risanamento fiscale". L'agenzia di rating ritiene improbabile che il deficit pubblico possa scendere al di sotto del 3% del PIL entro il 2029, come auspicato dal governo uscente.