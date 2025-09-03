Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Economia

L'oro cresce ancora: perché ci sono sempre nuovi "massimi storici"?

Aleksandra Georgieva

©Getty

Il prezzo ha superato i 3.546 dollari all'oncia. La corsa al metallo giallo riflette la ricerca di sicurezza da parte degli investitori, in un contesto di crescente incertezza economica e politica. Fed, dazi e mercati: ecco perché l'attenzione sull'oro è sempre più alta

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ