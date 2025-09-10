Francia, allarme per proteste di "Blocchiamo tutto": 100mila in piazza

Esplora tutte le offerte Sky
Francia, allarme per le proteste di "Blocchiamo tutto". Attese 100mila persone in piazza

Mondo
©Ansa

Nel Paese alle prese con una crisi di governo già dalle prime ore del mattino hanno preso il via varie manifestazioni, tutte unite da sentimenti anti-Macron. Si temono azioni di sabotaggio delle infrastrutture. Allerta sicurezza da Parigi alla Bretagna

È allarme sicurezza in Francia per le proteste del movimento nato sui social “Blocchiamo tutto” – Bloquons tout – che minacciano di paralizzare il Paese, già alle prese con una crisi di governo, da Parigi alle città di provincia. Sono centinaia le azioni previste per la giornata di oggi, 10 settembre, di cui alcune già iniziate. Le stime dei servizi di sicurezza interni parlano di almeno 100mila persone attese in piazza. Già arrestati 105 manifestanti, la maggior parte (75) in seguito a tentativi di blocchi del Périphérique, la tangenziale parigina. ''La situazione è sotto controllo, ma altamente instabile'', ha riferito la Gendarmeria. Il ministro degli Interni uscente Bruno Retailleau ha annunciato "tolleranza zero": 80mila i poliziotti schierati, di cui 6mila a Parigi. Il presidente Emmanuel Macron ha nominato ieri il nuovo primo ministro Sébastien Lecornu, a solo un giornon dalla sfiducia e le dimissioni di François Bayrou, proprio per non lasciare scoperto il Paese in una giornata così critica.

 

Proteste in Francia, si teme sabotaggio alle infrastrutture

Ricalcando i gilet gialli degli scorsi anni, i manifestanti di "Blocchiamo tutto" si presentano uniti da sentimenti anti-Macron e hanno lanciato "un appello generalizzato con una moltitudine di iniziative", sia tra le frange dell’ultrasinistra che tra quelle dell’estrema destra, invocando "azioni piuttosto dure", come ha spiegato il prefetto di polizia della capitale, Laurent Nuñez. Oltre ai blocchi e alle manifestazioni, si teme il rischio sabotaggi, come quelli che paralizzarono il sistema ferroviario nel giorno dell'apertura dei Giochi Olimpici di Paris 2024. 

Disagi da Lione alla Bretagna

Erwan Coiffard, portavoce della Gendarmeria Nazionale, ha detto a Bfmtv che le prime "azioni più significative" sono state segnalate "nella regione della Bretagna". In mattinata si segnalavano auto incendiate e tafferugli tra agenti e manifestanti a Rennes, Nantes, Lione e Tolosa.

Le proteste delle scuole

Giornata di manifestazioni di protesta anche per le scuole superiori. "Blocchiamo le nostre scuole superiori contro la negazione della democrazia, contro le inaccettabili condizioni di studio, finché non vinceremo la nostra causa", ha detto il presidente dell'Unione delle scuole superiori a Bfmtv.

Francia, trovate delle teste di maiale davanti ad alcune moschee

