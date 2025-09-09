Francia, trovate delle teste di maiale davanti ad alcune moschee

Lo ha riferito il prefetto della polizia di Parigi, aggiungendo di non escludere "che ne vengano rinvenute altre". Il ministro dell'Interno Bruno Retailleau: "Siamo indignati, è inaccettabile"

Orrore in Francia. Sono almeno nove le teste di maiale ritrovate davanti alle moschee francesi, "quattro a Parigi e cinque nella Petite Couronne (i tre dipartimenti attorno alla capitale francese: Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne, ndr)". Lo ha riferito il prefetto della polizia di Parigi, aggiungendo di non escludere "che ne vengano rinvenute altre". "Non si può fare a meno di fare dei collegamenti con azioni precedenti che si sono rivelate essere azioni di ingerenza straniera", ha aggiunto Laurent Nuñez durante una conferenza stampa, invitando tuttavia a rimanere "molto cauti".

La reazione del ministro Retailleau

Il ministro dell'Interno Bruno Retailleau ha espresso la sua "indignazione": “È assolutamente inaccettabile. Spero che troveremo coloro che hanno commesso questo tipo di profanazione", ha dichiarato il ministro dopo un incontro con i leader di Les Republicains. "La Repubblica è la laicità. Ma la laicità è proprio la condizione di libertà affinché ognuno possa praticare la propria religione, la propria professione come ha scelto. E voglio che i nostri compatrioti musulmani possano praticare la loro fede in pace", ha aggiunto il ministro.